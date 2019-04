’Laat oudere wonen in recreatiehuis’

Tot dusver worden de door de provincie met een maximumquotum aan iedere gemeente verstrekte bouwvergunningen alleen uitgegeven wanneer die daarmee de voor hen gestelde doelen kunnen bereiken. Zij voelen het verlenen van een permanente woonvergunning voor een bestaande recreatiewoning ten koste van hun quotum , als verlies. Dat de bulk aan jonggehuwden die met smart een betaalbare woning in hun huidige woonplaats zoekt door dit beleid naast het net vist, deert hen kennelijk niet. Maar er blijkt ook geen oog te zijn voor de massa ouderen met een veel te ruime woning en steil trappenhuis die gaarne hun woning afstaan aan een jong gezin. Voor hen is zo’n betrekkelijk kleine gelijkvloerse recreatiewoning op het platteland beheersbaar in onderhoud en zij zullen die zogenaamd gezellige drukte van de stad weinig missen. Doorstroming zou daarom voor alle gemeentes veel meer prioriteit moeten verkrijgen.

Paul Vanjet, Horst (Gld.)