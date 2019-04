Solarfarm levert weinig op

In alle gevallen moest de financiering rond komen met een flinke subsidie vanuit de overheid. Alle zonnepanelen in bijv. Nederland leveren veel te weinig op om efficiënt te kunnen zijn en kunnen dus enkel met veel overheidssubsidie overeind worden gehouden. Nu lees ik dat steeds vaker grotere solarfarms ook in Nederland worden aangelegd (Tel. 6/4). Dit is economisch zeer onverstandig omdat er relatief veel te weinig zonneschijn per uur is in deze gebieden.

R. Rietveld, Zwolle