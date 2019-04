’Brunei boycotten’

Zaken die in veel landen als normaal worden beschouwd, worden daar voortaan bestraft met steniging tot de dood erop volgt, afhakken van lichaamsdelen en zweepslagen. Voor dieven, abortusplegers, heiligschenners en lhbt’s is daar geen plaats meer. Een sultan kan dat zomaar ineens bepalen en veranderen. Nota bene, iemand aan wie in het verleden de hoogste Nederlandse onderscheiding door toenmalig koningin Beatrix is uitgereikt. De wereld is nu aan zet. Zoiets kan natuurlijk niet en mogen we ook nooit accepteren. Het kan dan wel een schatrijk olielandje op Borneo zijn, maar totale isolatie en een financiële boycot is toch wel het minste wat we kunnen doen!

Jan Muijs, Tilburg