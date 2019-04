’ZZP’ers moeten kosten doorberekenen’

En de overheid gaat ze daarbij helpen? Geen wonder dat 25 procent van de ZZP’ers graag weer terug wil in loondienst. Het liefst in een vaste baan, maar dat is niet meer van deze tijd. Een gratis advies: als u terug bent in loondienst, ga dan eens kijken hoe hoog de kosten zijn voor een werkgever, dus met een werkgeversdeel en het werknemersdeel en de loondoorbetaling voor 1 of 2 jaar. Niet verzekerd zijn betekent lagere kosten maar ook geen uitkering en al helemaal geen loondoorbetaling. Geen vakantiegeld, geen vakantiedagen en geen pensioenopbouw. Als je dat niet mee wilt rekenen in je ’zelfstandigen’-tarief, begin er dan niet aan.

T. de Vries, Marum