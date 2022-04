’Niet-bezwaarmakers dupe’

De bezwaarmakers hebben sowieso recht op compensatie 2017-2020. Nu moet de Hoge Raad in een nieuw arrest gaan bepalen of niet bezwaarmakers ook voor compensatie van het verlies in aanmerking komen.

Het is toch een gotspe te denken dat de Hoge Raad voor niet-bezwaarmakers gaat bepalen dat zij geen financiële schade hebben geleden. In het geval dat zij niet in aanmerking komen, kunnen zij altijd nog en verzoek doen voor ambtshalve vermindering voor de jaren 2017-2020 ook al is de aangifte definitief en betaald.

Jacques v.d Graaf, Soest