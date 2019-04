’Automobilist is het haasje’

Extra geld innen om bomen bij te planten? Maar in Nederland is Staatsbosbeheer nu bezig om duizenden bomen te kappen om er heidevelden van te maken. Meer dan 1300 hectare bos wordt gesloopt.

En dan via Shell met zijn toch wel dubieuze actie, want Shell betaalt zelf niets, is de automobilist is weer het haasje. Shell doet groen? Te gek voor woorden.

W. Praal, Capelle aan den IJssel