’Plan Shell absurd idee’

Shell wil €300 miljoen investeren in het milieu? Het idee is dan om elders in de wereld van deze heffing bomen aan te planten. Dan kunnen ze toch beter bijvoorbeeld een heffing invoeren per liter benzine in Indonesië waar duizenden mensen met monddoekjes rijden op stinkende bromfietsen. Terwijl er in Brazilië per dag vijf voetbalvelden met bomen worden gekapt en verdwijnen. Maar van mij krijgen ze geen enkele cent meer; er wordt door de Nederlandse overheid al flink belasting (accijns) op brandstof geheven.

K. Gaemers