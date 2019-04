’Topje van de ijsberg’

Dit jaar kreeg ik zonder overleg andere medicijnen voor de prostaat, voor bloedverdunners en maagbeschermers. Op mijn vragen kreeg ik altijd het standaardantwoord dat het goedkoper is voor de zorgverzekering. Ik koop nu zelf mijn oude medicijn, want zelfs op voorschrift van de arts wil men niet de oude medicijnen geven, ook al zijn er duidelijke bijwerkingen. Dat noem ik geld besparen over de rug de patiënt.

Th. Hoogeveen