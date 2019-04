’Steun FC Twente onacceptabel’

Het gaat hier wél om gemeenschapsgeld dat Enschede nu dus niet kan gebruiken voor sociale projecten! Tegelijkertijd wordt de bijstandsmoeder, waarvan de buurvrouw heeft gezien dat een kennis die in het weekend wel eens blijft slapen de boodschappen in de supermarkt afrekende, gekort op haar uitkering. Laat de gemeente haar geld besteden daar waar het nodig is in plaats van het te storten in een bodemloze hobby.

Cees J. Roos, Sneek