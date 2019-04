’We moeten terug naar bromfiets’

Het gevoel dat je elk moment een bekeuring kan krijgen, speelt daarbij een rol (kijk naar de trajectcontroles, een zo goed als 100% pakkans en zo’n beetje iedereen houdt zich aan de snelheid). Ook parkeerbeheer werkt zo. Wat je er ook van vindt, de meeste bestuurders hebben toch wel het gevoel dat de pakkans bij fout parkeren hoog is en dus houden ze zich (meestal) aan de regels.

Het grote probleem is dus dat de politiek van alles bedenkt (zoals nu weer in Amsterdam) en vervolgens tegen de handhaving zegt: „Pak het even aan.” Alsof die het niet druk genoeg hebben.

Verder is de keuze om de snorscooter in deze vorm te laten bestaan een grote fout. Het merendeel rijdt te hard, slechts een enkeling houdt zich aan de snelheidsbeperking (die niet te omzeilen zou moeten zijn), die het voertuig heeft. De beste oplossing is om dat ding uit te faseren en weer terug te gaan naar de bromfiets. Rijden op de rijbaan en een gering snelheidsverschil met auto’s.

Peter Vooges, Kudelstaart