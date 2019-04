Beducht voor favorietenrol

Oud-Songfestivaldeelnemer Ben Cramer vindt het levensgevaarlijk om er nu al vanuit te gaan dat het Eurovisie Songfestival volgend jaar in Amsterdam gehouden moet worden, zoals burgemeester Femke Halsema heeft aangegeven.

Duncan Laurence, die dit jaar in Tel Aviv Nederland vertegenwoordigt, kan alleen nog maar verliezen nu hij in de polls als grote kanshebber op de eerste plaats staat. Het is een goed nummer, dat vooropgesteld, maar om nu zo hoog van de toren te blazen lijkt mij sterk overdreven. Ik ken genoeg voorbeelden van Songfestivaldeelnemers die hoog in de polls stonden en er uiteindelijk niet aan te pas kwamen. Ik als oud-deelnemer (1973) wens Duncan natuurlijk alle succes van de wereld. Het is een leuk avontuur waar je altijd warme herinneringen aan overhoudt.

Ben Cramer