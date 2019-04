’Slechts 19 jaar pensioen na 27 jaar werk’

Mijn kritiek daarop werd gesust met de tekst: „Je betaalt ook geen pensioenpremie, dus je houdt meer over. Bovendien tellen de dienstjaren later wel mee voor de opbouw.” Dan denk je, okay, dat moet dan maar zo. Als je (als vrouw) carrière wilde maken, moest je niet moeilijk gaan doen. Na 3,5 jaar vertrokken naar een nieuwe werkgever met een pensioenpolis, goed voor een uitkering van 400 gulden per jaar na pensionering.

Bij de eerste werkgever die wèl een goede pensioenopbouw aanbood, mocht ik mijn eerdere pensioenen overdragen naar hun pensioenfonds. Mijn polis bleek inmiddels zonder mijn medeweten en zonder mijn toestemming afgekocht en was niets meer waard. Na een aantal baanwisselingen en pensioenoverdrachten heb ik in totaal slechts 19 jaar pensioenopbouw gerealiseerd na 27 jaar werken.

Ik ben niet verbaasd dat na jarenlange discriminatie van vrouwen op het gebied van inkomen en pensioenen er een groot verschil is tussen het opgebouwde pensioen van mannen en vrouwen.

M. Verhagen, Amstelveen