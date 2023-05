’Doordrukken pensioenwet schande’

Zijn er nog niet genoeg blunders gemaakt, waarvan oplossing nog jaren op zich laat wachten, en er ondertussen vele mensen radeloos zijn? Het is wel duidelijk waarom de afgelopen 12 jaar de pensioenen niet zijn geïndexeerd, er moet wel heel veel geld in de pot komen om het enorme fiasco op te vangen. Zet dit voorlopig even in de vriezer en los eerst alle andere problemen op.

Niet zo gek dat, als je ziet hoeveel tegenstanders er inmiddels zijn van het beleid van het huidige kabinet, er steeds meer complotdenkers komen.

J. Boer, Utrecht