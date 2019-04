Uitslag Stelling: Vergrijzing houdt vanzelf op

Volgens cijfers van de Verenigde Naties komen er steeds meer ouderen. De gemiddelde levensverwachting stijgt en het geboortecijfer daalt. De aarde telt momenteel zelfs méér 65-plussers dan alle aantallen baby’s, peuters en kleuters tezamen. „Normaal gesproken houdt jong en oud elkaar in evenwicht”, schrijft een deelnemer. „Dat valt nu weg, met als gevolg dat jeugd het nog heel zwaar gaat krijgen.”

„De wereldbevolking in totaliteit moet inkrimpen”, benadrukt iemand. „Anders gaat het helemaal fout. Afrika is booming, ondanks de voedselschaarste en het tekort aan drinkwater. Niemand durft het te benoemen maar dat vormt de grootste bedreiging voor de wereldvrede en onze welvaart.”

Het valt allemaal wel mee, zo relativeren niettemin veel deelnemers. „Op een gegeven moment zijn al die oudjes overleden en met minder geboortes neemt de wereldbevolking op termijn vanzelf weer af.” Een ander: „Niet overdrijven. Uiteindelijk raakt de mens uitgestorven, probleem opgelost.”

In Nederland is volgend jaar een op de drie (31,7%) inwoners boven de 65 jaar, in 2040 zelfs 47,3%. Stemmers verwachten moeilijkheden met de betaalbaarheid van de vergrijzing. Iemand somt op: „De zorgkosten zijn niet meer op te brengen, AOW en pensioenen hollen achteruit, de woningmarkt stort in en er is een tekort aan arbeidskrachten.”

„Voor de jeugd van nu is het een hard gelag”, stelt een ander. „Ze moeten werken tot ze er bij neervallen en als ze straks kunnen stoppen zijn ze oud en hebben ze hulp nodig, maar die is er niet.”

Over de (ouderen)zorg maakt 40% van de deelnemers zich het meest druk. „Mijn vrouw is boven de 80, ik zelf ben wat jonger, maar ik zie het erg somber in. De doktoren kunnen alles, maar die zullen worden teruggefloten. Te duur. Ze gaan nu al bij voorbaat tegen 80plus-patiënten zeggen, dat ze ’uitbehandeld’ zijn. Mensen worden met de rug tegen de muur gezet. Het lijken die edelherten in de polder wel...”

„Dit was al jaren te voorzien maar er werd niet gereageerd. Slaapkoppen daar in Den Haag”, oordeelt iemand. „De vergrijzing is veroorzaakt door de overheid zelf. Die heeft de mensen zo ver uitgemolken dat een verstandig iemand hooguit een of twee kinderen neemt.” Wat opvalt is dat het velen stoort dat „steeds weer negatief” wordt gedaan over de vergrijzing. „Als je oud bent, loop je in de weg. Nog even en je krijgt de kogel of een pil op je 75e. Grijs betekent heus niet altijd hulpbehoevend.” Nog iemand: „Vergeet niet dat de jeugd alle luxe aan onze ouden van dagen heeft te danken.”

Simpelste manier om de vergrijzing tegen te gaan, is uiteraard om te zorgen voor nieuwe aanwas. Rusland en Denemarken kennen al speciale campagnes die aansporen ’meer baby’s te maken’. Deelnemers zien dat ook voor ons land wel zitten. „Wat denkt u ervan om mensen met kinderen (zelf gemaakt) extra belastingvoordeel te gunnen?” En: „Beloon jonge stellen die meer dan drie baby’s willen krijgen. Meer kinderbijslag, gunstige hypotheek voor een groot huis en gratis kinderopvang.”