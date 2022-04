Premium Het beste van De Telegraaf

De sterke overtuiging van Chodorkovski

Door annemarie van gaal Kopieer naar clipboard

Vorige week publiceerde de Financial Times een ingezonden brief van de Russische oligarch Michail Chodorkovski. Chodorkovski is een van de weinige oligarchen die níét op de sanctielijst staat, maar dat is ook logisch, want Poetin haat hem en die haat is geheel wederzijds. En eigenlijk is Chodorkovski ook een ex-oligarch, want Poetin heeft lang geleden al zijn bezittingen en bedrijven geconfisqueerd en hem uit Rusland verbannen.