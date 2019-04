’IS-vrouwen niet welkom’

Nu zijn hulporganisaties en ouders van Nederlandse jihadbruiden bezig om de regering zo ver te krijgen om deze vrouwen en hun kinderen uit Syrië terug te halen. Er wordt gepraat over Syrische Nederlanders.

Maar zij zijn in mijn ogen geen Nederlanders meer; zij hebben ervoor gekozen om mee te vechten (man en vrouw) voor IS in Syrië en dan moeten ze daar blijven. Zij zijn beslist niet welkom in Nederland.

G. Petalas, Spijkenisse