’Vaste baan beste manier om te integreren’

Dit te meer nu slechts één op de tien statushouders binnen anderhalf jaar een vaste baan weet te bemachtigen. Feit is dat een vaste baan de beste manier is om te integreren in onze samenleving en de Nederlandse taal onder de knie te krijgen.

De stroperige door de overheid opgelegde regelgeving wordt hiermee doorbroken en het draagvlak voor vluchtelingen onder de Nederlanders vergroot. Want de Nederlander ziet graag dat de handjes wapperen en uit de mouwen gaan in plaats van dat de nieuwkomers thuis duimen zitten te draaien!

Bas Overmars, Amsterdam