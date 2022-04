’Vertrek Ten Hag doodzonde’

Doodzonde dat coach Erik ten Hag Ajax verruilt voor Manchester United gezien de successen die hij met Ajax heeft behaald en het attractieve spel dat de ploeg onder zijn leiding speelde, vindt Bas Overmars.

Maar ook dik verdiend, want ManU is één van de grootste clubs ter wereld en in het slop geraakt. Kortom, hét perfecte instapmoment om aan een succesploeg te bouwen en net als bij Ajax aanvallende spelpatronen in te slijpen. Komt nog eens bij dat de onderschatte Ten Hag, die bij Ajax in het begin als een "boertje van buuten" werd beschouwd, een schat aan ervaring op zal doen waarmee hij als toekomstig bondscoach van Oranje zijn straks zijn voordeel kan doen. Want dat hij ooit bondscoach wordt staat als een paal boven water!

Bas Overmars, Amsterdam