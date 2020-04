Vrijheid overleeft de coronacrisis

De democratie zou in coronatijden ernstig bedreigd zijn, de burger wordt onterecht fundamentele rechten ontnomen. Dat verneem ik uit het publieke debat. Ik verbaas mij over de stelligheid van het geloof dat deze uitzonderlijke crisistijd, die om noodverordeningen vraagt, misbruikt zou worden voor politieke machtswellust door het kabinet en medisch deskundigen. De fantasie slaat kennelijk op hol in deze tergend onzekere tijden.