’Horendol door paar centen verschil’

Wij, als zorgverleners, worden er horendol van. Hebben we patiënten eindelijk goed ingesteld en stabiel, op wat voor medicatie dan ook, of de zorgverzekeraar verandert de ’preferente’ pillen. De apotheker moet pillen van verschillende producenten met de dezelfde sterkte in voorraad houden die ook nog eens per maand kunnen verschillen, enkel voor een paar centen verschil.

De diabetespatiënt moet steeds van farmaceutisch product veranderen wat weer een ontregeling van de hoeveelheid insuline in het lichaam kan geven. Te gek voor woorden. En de patiënt kan pas in januari switchen van zorgverzekeraar terwijl deze instelling tijdens het contractjaar de voorwaarden veranderd.

Hoe ongelijk kan je het hebben. Zou dit geen parlementaire enquête in politiek Den Haag waard zijn? Politiek: doe er iets aan!

M. v.d. Heijden

(huisarts), Tuk