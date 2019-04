’Na IJsheiligen bloemetjes buiten zetten’

We willen allemaal graag in de tuin aan de slag, maar nachtvorst komt nog regelmatig voor in april. Men kan beter wachten tot na IJsheiligen (11 tot en met 14 mei) om zelf gezaaide en vorstgevoelige plantjes en bloemen buiten te zetten.

Natuurlijk is het niet 100 procent zeker, maar er komt in onze streken zelden nachtvorst voor na 15 mei.

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela