’Helaas, ouderdom komt met gebreken’

Dit zou een positieve bijdrage leveren aan het woningtekort. Als je niet meer werkt en alles nog kunt, is permanent recreëren aantrekkelijk. En relatief goedkoop. Maar een oud spreekwoord zegt het al: ’Ouderdom komt met gebreken’.

Je zal maar in je recreatiewoning afhankelijk worden van een rollator, niet meer kunnen autorijden en zorg behoeven. Daar zit je dan, eenzaam, ver van alle voorzieningen en – zeker in het najaar en de winter – zonder OV. Het is verstandig vooruit te kijken, en als je dan verhuist, kiest voor een plaats met alle zorg op loopafstand, als dat kan.

Jan Oosterhof, Hellendoorn