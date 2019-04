’ Politiek, haal de IS-vrouwen niet op’

Op de radio was er één-op-ééngesprek tussen Sven Kockelmann met de oprichter. De man zei dat Nederland zich moet houden aan mensenrechten, getekend door Nederland. De IS-vrouwen hebben de Nederlandse nationaliteit en de kinderen zijn onschuldig. Hij legde de verantwoording volledig bij Nederland. Volkomen blind voor het feit dat de vrouwen IS-terroristen faciliteerden.

Er zijn diverse documenten over het leed dat o.a. de Yezidi-gemeenschap is aangedaan. Ook kinderen waren op een vreselijke manier slachtoffer. Nobelprijswinnares Nadia Murad Basee heeft er een boek over geschreven. Werden die kinderen en vrouwen gespaard voor de gruweldaden van IS?

Ik hoop dat de politiek, ondanks de nu ontstane druk, bij het besluit blijft; ze niet op te halen. Een internationaal tribunaal zou de beste oplossing zijn.

Wilma Beskers, Borculo