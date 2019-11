’Begrip voor lerarenstaking’

Zelf kom ik uit een onderwijsfamilie. Mijn vader stond soms voor een dubbele klas met 50 leerlingen. Maar er waren toen nog geen smartphones en computers en kinderen speelden na schooltijd nog buiten. Thuis werden ze opgevangen door zorgzame moeders. Onderwijzers hadden geen omvangrijke administratieve taken en konden zich helemaal concentreren op het lesgeven.

Hoe totaal anders is het nu. Onderwijspersoneel heeft te maken met kinderen die al op jonge leeftijd via smartphones, computers en televisie geconfronteerd worden met alle ins en outs van deze tijd. Het lesgeven met alle administratieve rompslomp daaromheen vergt daarom alles van de leerkrachten en het is volstrekt logisch, dat deze navenant beloond moeten worden. Ze grijpen daarom noodgedwongen naar het middel van staken, hoewel ze op de stakingsdag liever voor de klas zouden staan. Ongetwijfeld zullen ouders begrip hebben voor hun actie.

Cees Visser, Nieuwerkerk aan den IJssel