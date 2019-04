Uitslag Stelling: ’Al dat ’moeten’ helpt niet’

De meeste respondenten zijn het er wel over eens dat overgewicht een probleem is in dit land en 97% zegt zich ook bewust te zijn van de gezondheidsrisico’s die dat met zich meebrengt. Driekwart geeft echter aan geen behoefte te hebben aan nog meer informatie over wat wel en niet gezond is.

Zowel tegenstanders als voorstanders van de stelling vinden dat er tegenwoordig zoveel gesproken wordt over gezonde voeding, dat je als consument al snel de draad kwijtraakt. Het woord ‘betutteling’ valt regelmatig. „Doseren van de informatie is het toverwoord“, aldus een deelnemer. „Al dat ’moeten’ helpt niet en van die overheidscampagnes word je langzaam gek”, stelt een ander. „Je kunt de tv niet aanzetten of de krant lezen en het gaat hier over. Veel mensen zijn dat zat en trekken zich nergens meer wat van aan. Daarbij veranderen ideeën over wat gezond is zo vaak dat velen de informatie niet meer geloven.”

Verwarring over wat nou precies gezond is, komt bij meerdere stellingdeelnemers naar voren. „De ene week wordt bijvoorbeeld gezegd dat eieren gezond zijn en later weer van niet. Dat geldt voor veel producten. Ik weet soms niet meer wat wel of niet gezond is”, zegt een respondent. Een ander vindt dat er veel schijnreclames zijn over ’zogenaamd’ gezonde voeding. „Achteraf lees je dan weer dat het product dat wordt aangeprezen juist superslecht is.”

Respondenten wantrouwen ook de producenten van voedingsproducten. „De industrie voegt steeds meer dingen toe aan voedsel, veelal ongezond. En ongemerkt eet je dan slechter dan je denkt”, stelt iemand.

Mede daarom juicht ongeveer de helft van de stellingdeelnemers de invoer van een voedselkeuzelogo als Nutriscore – waarmee in één oogopslag te zien is hoe (on)gezond eten is - toe. „Zo’n logo zou een prima hulpmiddel zijn omdat fabrikanten je makkelijk voor de gek kunnen houden met hun producten”, aldus een van hen. „Een voedselkeuzelogo lijkt mij prima zeker voor de gehaaste consument die geen tijd heeft om al die kleine lettertjes te lezen waar hij een vergrootglas bij nodig heeft”, zegt een ander. „In de supermarkt heb je soms een ingenieur en een opticien nodig om alles te kunnen lezen en te begrijpen wat er op een verpakking staat. Ik heb het idee dat de fabrikanten dit opzettelijk doen om te verhullen wat er allemaal aangeboden wordt”, klaagt weer een ander.

Tegenstanders van het voedselkeuzelogo denken vooral dat zo’n label niet werkt. „Kijk maar naar al die enge foto’s op tabaksartikelen”, wordt bijvoorbeeld door iemand geschreven. „Die helpen niet om van je rookverslaving af te komen. Ze versterken alleen je schuldgevoel.”

Veel respondenten benadrukken dan ook dat mensen vooral zelf moeten blijven nadenken. „Prima als er een logo op verpakkingen komt, maar je wilt af en toe ook wat lekkers. De overheid moet niet te veel gaan betuttelen, dat roept weerstand op. De meeste mensen weten dat patat met satésaus slechter is dan een salade, maar de verleidingen zijn gewoon te groot. Van een salade word ik niet vrolijk.”