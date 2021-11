Binnenland

LIVE | Politie: drie relschoppers in ziekenhuis door schotwond

Bij de demonstratie in het centrum van Rotterdam vrijdagavond heeft de politie 51 mensen aangehouden. Grofweg de helft daarvan is minderjarig. De aangehouden relschoppers komen uit verschillende delen van het land. Ook zaterdagavond zijn honderden jongelui op de been in met name de grote steden.