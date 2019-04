Stelling: Groen offensief Shell verdient steun

Klanten van Shell kunnen vanaf 17 april op vrijwillige basis hun CO2-uitstoot compenseren. Ze betalen dan bij een tankbeurt 1 cent per liter extra. Met dat geld worden bomen geplant in Indonesië en Peru. En Shell geeft 17 miljoen euro aan een samenwerkingsproject met Staatsbosbeheer dat voorziet in vijf miljoen extra bomen in Nederland. Verdient het groene offensief van Shell steun of niet?