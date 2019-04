Brief 1: ’Uitstellen, dat is de EU’

Na een lang beraad tussen 27 EU-leiders is dat het moeizaam bevochten compromis geworden. Vooral Frankrijk zag niks in een veel langer verblijf van de Britten in de Unie.

Dat is de EU, zo gaat het al jarenlang met Griekenland en nog en nu krijgen de Britten dezelfde behandeling. Uitstellen, uitstellen en uitstellen.

W.H. van Ottele, Berg en Dal

