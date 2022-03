Uitslag Stelling: ’Zelfvoorzienend worden’

Toch zijn er ook velen die tegen dit plan zijn. ,,Nederland kan het zich helemaal niet permitteren om geen energie uit Rusland te halen. We zijn er compleet afhankelijk van. Nu komen veel gezinnen hierdoor in de problemen doordat de brandstofprijzen niet meer zijn te betalen.” Iemand anders denkt dat het funest wordt voor de economie als Nederland gas uit Rusland weigert. ,,We kunnen niet zonder gas uit Rusland. Er zitten nu al mensen thuis zonder de verwarming aan. Bedrijven moeten sluiten omdat ze de energierekening niet kunnen betalen en mensen moeten ontslaan.”

Maar het gros van de stemmers vindt dat Nederland geen gas meer moet importeren uit Rusland, nu Poetin een oorlog is begonnen in en tegen Oekraïne. Driekwart van de respondenten noemt het ook nog eens ’erg’ dat we afhankelijk zijn geworden van Moskou. ,,Het is de domste beslissing ooit geweest om helemaal van het gas af te willen”, zo vindt een van de deelnemers.

Een meerderheid denkt dat Nederland het zich prima zou kunnen veroorloven om niet meer afhankelijk te zijn van Rusland, net als het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Veruit de meeste deelnemers denken dan ook dat de gaskraan in Groningen verder open zou moeten. Daarbij zouden alle aardgasbaten ten goede moeten komen van het herstellen van de aardbevingsschade in Groningen, zo vindt het merendeel van de stemmers.

Een andere manier om de gestopte levering van gas en olie te compenseren is volgens de meeste respondenten haast maken met kernenergie. ,,Meteen hiermee beginnen. De bouw van centrales duurt al tien jaar, dus eigenlijk zijn we al te laat”, klinkt het.

De meesten zien echter geen heil in het energietransitieplan van eurocommissaris Timmermans, dat miljarden kost. Daarmee hoeft geen haast gemaakt te worden. Een criticus meent: ,,Het zou mooi zijn als de luchtfietserij van Timmermans zou werken, maar de werkelijkheid is veel weerbarstiger. We zijn nog bijna volledig afhankelijk van fossiele brandstoffen.” Een andere stelt: ,,Dit zijn allemaal stoere praatjes die heel veel geld kosten. Maar daarvan worden onze huizen niet echt warm.”

Slecht een tiende van de respondenten gelooft dat zonnepanelen en windmolens een eventueel energietekort door het wegvallen van Russische leveringen gaan oplossen. Van deze stemmers willen er een aantal het hele land vol leggen net zonnepanelen. ,,Zet gewoon zonnepanelen op alle flats en we zijn klaar”, zo meent een van hen. Toch zijn er ook tegenstanders hiervan: ,,Dit gaat straks een heel groot milieuprobleem worden. Na twintig jaar zijn ze ‘uitgewerkt’ en zitten we met een enorme berg afval.”

Twee derde van de deelnemers maakt zich zorgen over het dreigende energietekort. ,,Ze hadden vijftien jaar geleden hier al over moeten nadenken. Nu is het eigenlijk te laat.” Toch zijn er ook velen die denken dat Nederland voldoende energiebronnen heeft. ,,We hebben kolenmijnen en gasvelden. Laten we zelfvoorzienend worden.”