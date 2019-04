Op dinsdag gaat Theresa May eerst naar Frankrijk en Duitsland en op woensdag gaan de EU-leiders unaniem akkoord met een uitstel tot 31 oktober. Voor mij is dit weer de bevestiging dat de EU níét vanuit Brussel of Straatsburg máár vanuit Berlijn en Parijs wordt geregeerd.

Cees J. Roos, Sneek