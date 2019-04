’Waarom is hier de benzine zo duur?’

Nederland gaat gebukt onder de als maar stijgende prijzen van ons levensonderhoud. Rutte verhoogt constant de prijzen, btw omhoog, zorgkosten omhoog, alles wordt duurder. Nu gaat de benzineprijs als een vuurpijl omhoog. De prijs gaat hier naar 1,80 euro per liter.

Maar een ding begrijp ik niet. In Duitsland tankte ik vandaag voor 1,40.9 per liter euro 95. Kan iemand mij dat uitleggen?

Dus een tip als je in de regio Duitsland of België woont ga even de grens over scheelt heel veel euro's per week.

Frans van der Wielen