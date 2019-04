Het reisbureau zou de verandering doorgeven aan Parking Schiphol. We kwamen om 07.15 uur bij de parking, maar de slagboom ging niet omhoog. Er kwamen mensen bij van de parking en regelden het, maar bij terugkomst hetzelfde euvel. Het reisbureau diende een klacht in en wij kregen het parkeergeld terug. Een tijdje later werd er thuis een schitterend boeket bloemen afgeleverd, met een kaartje van Parking Schiphol met excuses.. Complimenten voor Parking Schiphol.

Trudy ten Boom en Riky Janssen