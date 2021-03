’Klimaatdoelstellingen heroverwegen’

Premium Binnenland

’Datacenters slurpen zo veel water dat er mogelijk te weinig voor huishoudens overblijft’

Waterslurpende datacenters dreigen in Noord-Holland de levering van voldoende drinkwater aan huishoudens in gevaar te brengen. Dat blijkt uit alarmerende conclusies die in intern bedoelde stukken van de provincie Noord-Holland staan. Aan miljoenen liters datakoelwater worden bovendien onbekende chem...