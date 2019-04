’Eens een scheefwoner ...’

Woon je in een sociale huurwoning dan moet de woningbouwvereniging in opdracht van de overheid huurders met een bovenmodaal gezinsinkomen extra huurverhoging opleggen. Een maatregel die Stef Blok van de VVD heeft uitgedacht, in principe geen verkeerde beslissing. Echter .... je komt nooit meer van die extra verhoging af!

Ik ben daar achter gekomen nadat ik met pensioen ging en van een bovenmodaal inkomen naar een onder modaal inkomen ging. Wat ik ook geprobeerd heb, ik blijf scheef wonen. Daardoor betaal ik met mijn huidige inkomen nog steeds rond de € 100 meer huur per maand dan mijn buren in een zelfde woning.

En de overheid blijft zich verbazen dat er ontevreden inwoners zijn, want Nederland is toch zo'n mooi land.

Ph.A. Debbink, Almere