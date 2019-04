’Blij met goede buren’

Wat zijn de tv-programma’s van de Rijdende Rechter toch bijzonder. Ik ben elke keer weer verbijsterd hoe op het oog, normale mensen elkaar zo intens kunnen haten om een kleinigheid zoals een schutting of een boom.

Ik besef dat ik gezegend ben met links en rechts fantastische buren. We ruilen al heel lang dagelijks de krant en als die van mij, alleenwonend, zonder opgaaf van reden niet op hun mat ligt dan hebben ze een sleutel om te kijken of alles goed is.

Sociale controle zo kan het dus ook!

Hans Vlaming, Eemnes