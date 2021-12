Premium Het beste van De Telegraaf

De Kwestie: vertrouwen ’Geen van de partijen wijdde volzin aan zorg’

— „Ik zou liegen als ik zou stellen dat ik op dit moment voldoende vertrouwen heb in het nieuwe kabinet en dat baseer ik echt op het ontbreken van de prioriteit van de zorg in het regeerakkoord. Ik wil echter wel benadrukken dat vertrouwen te herstellen is, maar dat vraagt wel wat van de overheid”, zegt zorgmedewerker Tom Schoormans.

Door Tom Schoormans

Vertrouwen is kostbaar en kwetsbaar. Het duurt lang voordat het gewonnen is en het kan in een oogwenk weer verdwijnen. Vertrouwen is een ontzettend belangrijke kernwaarde in onze samenleving. Het genereert begrip en draagkracht. Het stelt mensen in staat zich te ontwikkelen, hun talenten te laten zien en samen te werken op basis van respect en saamhorigheid. Vertrouwen is een bouwsteen en wanneer deze ontbreekt is een proces gedoemd te mislukken.