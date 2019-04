Uitslag stelling: Shell-plan wekt wrevel op

Met het opgehaalde geld wil Shell bomen beschermen en aanplanten in landen als Indonesië en Peru. De gedachte erachter is, is dat bossen veel CO2 kunnen vasthouden, waardoor de opwarming van de aarde wordt afgeremd. En het groene offensief van de oliereus krijgt verder vorm in een samenwerkingsproject met Staatsbosbeheer waarbij Shell 17 miljoen euro doneert voor de aanplant van ca. vijf miljoen bomen in Nederland.

De groene ambities van de Brits-Nederlandse multinational worden echter door de meesten gewantrouwd. En het plan om autorijders te vragen om een vrijwillige bijdrage van een cent extra per liter wekt grote ergernis, gezien de megawinsten die het bedrijf doorgaans maakt. „Shell heeft miljardenwinsten. Ze moeten de CO2-compensatie zelf betalen van hun winst, in plaats van deze door de klanten te laten betalen”, moppert een boze deelnemer. Het plan wekt zelfs zo’n wrevel dat meer dan de helft van de deelnemers (54 procent) overweegt Shell te boycotten en bij een ander pompstation te gaan tanken.

De argwaan tegen de Brits-Nederlandse multinational is zo groot dat velen twijfelen aan de groene ambities van de oliereus. Zo schrijft een criticus: „Het is gewoon een nieuw verdienmodel, van die cent extra steken ze waarschijnlijk de helft in hun eigen zak. En bomen planten? Ze kunnen beter de bestaande laten staan in plaats van te kappen, zowel hier als in het regenwoud.” En een andere scherpslijper verwijst naar de strategie: „Alles voor de winst. Moeten we niet aan meewerken. Ze verdienen al genoeg.”

De timing van het Shell-plan is ook vrij ongelukkig omdat de benzineprijs op dit moment op z’n hoogste niveau staat dit jaar. Velen zoeken dan ook de goedkoopste pomp en sommigen tanken zelfs over de grens. Bovendien vinden velen dat de brandstofprijzen al genoeg zijn belast in de afgelopen jaren. „Ik tank in Duitsland maar zou nooit mee doen aan zo’n groen offensief van Shell, we betalen ons al scheel aan belastingen en heffingen.” Natuurlijk valt het beroemde ’Kwartje van Kok’ ook vaak in de reacties.

De meeste deelnemers hebben nog een auto die rijdt op fossiele brandstoffen en willen niet meedoen aan het klimaatneutraal rijden. Hoewel velen ook bij andere pompstations tanken, zeggen negen op de tien deelnemers zich niet schuldig te voelen als zij bij Shell afrekenen en ’nee’ zeggen tegen de 1 cent extra per liter brandstof.

De meesten hebben geen boodschap aan de maatschappelijke druk voor forse CO2-reductie, maar bijna een kwart is er wel gevoelig voor. Zij steunen het groene offensief van Shell van harte en vinden het hoopvol dat de oliereus een andere milieukoers gaat varen. „Shell is de eerste oliemaatschappij die zich groen opstelt. Goed voorbeeld doet volgen”, beweert een optimist. En een ander merkt op dat het plan van Shell heel goed is en dat een het mooi voorbeeld is van een dat uitvoerbaar is. Dit in tegenstelling tot de voorstellen rondom de energietransitie, die de burgers heel veel geld kosten. „Klimaathype is belazerij”, stelt deze respondent.