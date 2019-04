’Terugkeer IS-families uitgesloten’

Waren en zijn deze Syriëgangers zelf niet de oorzaak dat zij zich zo in de nesten hebben gewerkt door als aanhangers van IS te gaan strijden en moorden in een land waar ze niets te maken hadden? Het was en is hun eigen keuze geweest om dat levenspad op te gaan. En nu IS danig terrein verloren heeft, ja zelfs voor een groot gedeelte weggevaagd is, nu willen de overgebleven Nederlandse IS-ers mannen, vrouwen en kinderen terug naar Nederland met alle gevolgen van dien. Want wie garandeert dat, als ze eenmaal teruggekeerd zijn in Nederland en hun terechte straf in de gevangenis hebben uitgezeten, weer niet opnieuw zullen radicaliseren? Ergens zullen zij toch weer terugvallen in hun geaardheid en de veiligheid in ons land proberen te ondermijnen. Voor mij dus géén clementie om voormalige IS-moeders met hun kinderen, laat staan de IS-vaders, terug te laten keren naar Nederland ook maar enigszins te bevorderen. Hoe ’schrijnend’ de kinderbeelden (al dan niet in scène gezet) uit de Koerdische gevangenkampen ook lijken te zijn.

Rens Kuijten, Nuenen