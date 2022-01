Premium Het beste van De Telegraaf

Recht op een behoorlijk huis heeft voorrang op de groene lobby

Door Hoofdredactie

De woningmarkt zit vast. Er is nauwelijks aanbod van huizen en alleen degene die snel en veel geld op tafel kan leggen, heeft kans. Even nadenken over zo’n grote uitgave is niet mogelijk, want andere kopers staan te dringen.