’Gemanipuleer met koopkrachtcijfers’

Het is toch uitermate vreemd dat politici, tegen beter weten in, het tegenovergestelde blijven beweren. Keer op keer blijkt dat o.a. Centraal Bureau voor de Statistiek een verkeerde voorstelling van zaken geeft. Is hun telraam defect?

Gemanipuleer met cijfers is een rechtsstaat als de onze onwaardig. Nog een goede raad voor politici: probeer eens een tijdje niet te draaien en liegen, u zult zich elke dag beter gaan voelen.

F. IJsendoorn, Almelo