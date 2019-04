’Kabinet is de weg kwijt’

Het kompas van de regeringspartijen is gaan afwijken ten aanzien van de koopkracht. Zeg maar gerust dat er totaal geen richtingsgevoel aanwezig is, met of zonder kompas.

’We zijn minder kwijt aan belastingen’, zie loonstrookje, wordt trots gemeld. Helaas hebben de gepensioneerden geen loonstrookje en van indexatie is nog steeds geen sprake. In Den Haag heerst kortzichtigheid en incompetentie, dus gepensioneerden vallen overal buiten.

Verhogingen invoeren gaat altijd razendsnel, maar het herstellen van foute inschattingen duurt een generatie lang, als we al geluk hebben. De beloftes en oproepen van Rutte vormen het bewijs: na al die jaren hebben we nog steeds een negatief resultaat en Rutte spreekt alles maar lachend tegen...

Cees Jacobs, Almere