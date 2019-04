’Loze beloftes over koopkracht’

We hebben steeds minder te besteden. Boodschappen worden duurder, zorgkosten worden duurder, verzekeringen gaan omhoog, de energienota fors hoger, dus ik houd steeds mínder over.

En nu rijzen de benzineprijzen ook nog eens de pan uit en dat alles onder het mom dat de OPEC de kraan dichtdraait. De prijs gaat stijgen naar 1,80 per liter euro 95.

Ik vraag me af waarom we daar alleen in Nederland maar last van hebben. Ben woensdag een dagje naar Duitsland geweest, daar kost eurobenzine 1,41 per liter. Hoe kan dat die daar bijna 40 eurocent per liter goedkoper is?

Eén ding weet ik wel, namelijk dat Rutte er alleen maar is voor de rijken en Jan met de pet kan het uitzoeken. Hij zal wel zitten te azen op een vet betaalde baan in Brussel, ook al houdt hij bij hoog en bij laag vol dat dat niet zo is. Maar dat is niet de eerste leugen die hij vertelt.

Frans van der Wielen, Oss