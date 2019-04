Ombudsman: Op tour door Groningen

Zo willen we een goed beeld krijgen van wat er speelt tussen de inwoners van Groningen en de overheid. En daarom hopen we dat er veel mensen langskomen in onze mobiele huiskamer.

Vanuit deze mobiele huiskamer vertellen we wat we voor u kunnen betekenen. Misschien heeft u problemen met de gemeente, het UWV of het CJIB. Of speelt er bij u iets rond de gaswinning? Kom dan vooral bij ons langs.

In onze huiskamer kijken we meteen of en hoe we u kunnen helpen. We helpen u op weg het probleem zelf aan te pakken, kunnen u doorverwijzen naar het juiste adres of we stellen een onderzoek in. Wilt u weten waar onze huiskamer wanneer staat? Kijk dan op nationaleombudsman.nl/groningen.

Zelfredzame burgers

We weten dat het nog te vaak misgaat tussen overheidsinstanties en de mensen die deze instanties nodig hebben. Het zijn al lang niet meer alleen de meest kwetsbare burgers die niet mee kunnen komen. Ook zelfredzame burgers lopen vast.

In ons jaarverslag over 2018, dat deze week is uitgekomen, staan veel voorbeelden. Zoals over de gescheiden Marianne*. Na het verlies van haar baan wil ze kindgebonden budget aanvragen maar loopt hierbij tegen problemen aan bij Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst.

Maatwerk

Veel mensen ervaren problemen bij de instanties die er juist voor hen hadden moeten zijn. Om maatwerk te kunnen leveren is het belangrijk dat deze professionals meer tijd, ruimte en middelen krijgen. Ik roep ze daarom ook op om hiermee aan de slag te gaan. Iedereen moet tenslotte mee kunnen doen!

Als we niet in onze mobiele huiskamer zijn, gaan we op werkbezoek bij Groningse (overheids)instanties. We gaan onder meer langs bij Voedselbank Appingedam-Delfzijl en bij MEE Veendam, dat onafhankelijke cliëntondersteuning biedt. Verder bezoek ik als Veteranenombudsman ook Stichting Veteranen Thuisbasis in Eelde.

En samen met de Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer spreek ik met Groningse burgemeesters over wat er in hun gemeenten speelt.

We hopen u te ontmoeten in Groningen! Kunt u er niet bij zijn en heeft u een probleem met een overheidsinstantie? En komt u er met hen niet uit? Dan kunt u terecht bij de Nationale ombudsman. Belt u ons op gratis nummer 0800- 33 55 555. Of kijk op www.nationaleombudsman.nl.

* gefingeerde naam