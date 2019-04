’Speciale bodedienst voor pakketjes’

De bodedienst van vroeger was een aan een vergunningstelsel verbonden systeem, waarbij elk dorp zijn eigen ’bode’ had. Die bezorgde dan vanaf zijn eigen bodecentrum alle goederen en pakketten bestemd voor zijn eigen gebied, waarbinnen alleen hij de bezorgingsrechten had.

Alle transportbedrijven en koeriers die pakketten hadden voor adressen in het bodegebied mochten die niet zelf op het adres bezorgen, maar moesten die bij het bodecentrum afgeven.

Herinvoering van zo’n systeem heeft tot voordeel is dat alle vrachtauto’s – die vaak ook niet aan de door de gemeente vereiste (milieu)regels voldoen – niet langer de wijken in hoeven. Een bodedienst kan met één auto honderd verschillende pakketten bezorgen in de stad. Dat is beter dan met honderd verschillende auto’s telkens een pakket bezorgen. Je krijgt je pakket dan misschien iets later dan nu, maar in de straat is het wel een stuk rustiger.

Jan Lemsom, Heemstede