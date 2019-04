’Milieuregels jagen bedrijven weg’

De Noorse kunstmestgigant Yara heeft onlangs besloten om hun miljoeneninvestering niet in Nederland te doen, maar in Australië. Dat land heeft een iets mildere kijk op klimaatissues dan wij.

Arend van Wijngaarden, voorzitter van het CNV gaf onlangs in de krant al duidelijk aan dat we voor tienduizenden banen moeten vrezen wanneer we het bedrijfsleven gaan belasten met een CO2-belasting, en dat dit bovendien funest is voor het draagvlak onder ons klimaatakkoord.

Het eerste hiervan bewijs is er.

Maar ondanks alle onheilsvoorspellingen die afgegeven worden, zolang er in Siberië in de winter nog steeds zwarte sneeuw naar beneden komt en er in Azië de komende jaren honderden kolencentrales uit de grond gestampt worden, mogen we het hier naar mijn mening best wat rustiger aan gaan doen met het milieu.

Mario Verhees, Asten