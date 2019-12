Uitslag stelling: ’Weg met die roesballon’

Na een verontrustend rapport over de schadelijke gezondheidseffecten van lachgasgebruik kondigde staatssecretaris Blokhuis vorige week een landelijk verbod aan. De Tweede Kamer echter was niet overtuigd. D66 en de VVD gaven aan ’overvallen te zijn’ door dit plan en vinden een verbod te ver gaan. Deze partijen denken dat goede voorlichting de gevolgen van overmatig gebruik het probleem kan aanpakken. „Slappe hap”, reageren de deelnemers. „Verbieden. Gevaarlijk voor je lichaam, maar ook in het verkeer. Gebruikers veroorzaken ongelukken en onschuldige mensen zijn weer de dupe”, zegt een respondent. Enkelen noemen het milieu als voornaamste reden om de ’roesballonnen’ te verbieden. „De jeugd heeft de mond vol omtrent klimaat, maar bevuilen het milieu zelf met gas en capsules.” „Lachgas, met als chemische formule distikstofmonoxide, deel uitmakend van algehele ’stikstof’-belasting, vormt een gelijkwaardige bedreigende stikstofcomponent”, voegt iemand toe.

De meesten maken zich vooral zorgen over de medische kosten bij overmatig lachgasgebruik. „Steeds meer jongeren belanden in het ziekenhuis door overmatig drugs, drank, xtc en nu ook lachgasgebruik. Indien er een verbod komt, kunnen we de medische kosten op de gebruiker verhalen.”

Gemeenten kunnen lachgas nu al verbieden via een Algemene Plaatselijke Verordening. Toch pleiten veel burgemeesters voor een landelijk verbod. De deelnemers geven hen gelijk. „Dit moet niet worden overgelaten aan de gemeenten.” En: „Een landelijk verbod schept duidelijkheid.” „Het verschuiven van verantwoordelijkheden naar de lokale overheden heeft al tot een lappendeken van regels geleid. In de ene gemeente kan je als het ware op je snorfiets zonder helm op, al lachgas snuivend door het verkeer zoeven, terwijl je in de andere gemeente daarvoor de gevangenis in draait”, stelt een respondent.

Toch denken zowel voor- als tegenstanders dat een dergelijk verbod moeilijk te handhaven is. „In normale slagroomspuitbussen zit ook lachgas, dat is toch niet te verbieden.”Anderen bekritiseren onze gedoogcultuur: „Verbieden’ betekent in Nederland ’gedogen’ want er is geen controle in dit land. Bij ons breek je trouwens je nek over de lachgascapsules”, vertelt iemand. „Eerst eens alle andere verboden handhaven. Dan pas weer iets verbieden, anders komt ook dit weer bij al het andere wat we al gedogen.” „Symboolpolitiek”, stelt iemand anders.

Hoewel iets meer dan de helft denkt dat een verbod het problematische gebruik van lachgas zal verminderen zijn er ook veel respondenten niet overtuigd: „Een verbod zal niet helpen. Even de grens over hoppen naar Duitsland en je koopt het in iedere supermarkt”, stelt een tegenstander.

De recreatieve gebruikers zelf denken dat goede voorlichting wel degelijk nut kan hebben. „Informeren en reguleren werkt beter dan verbieden. Ik gebruik het zelf af en toe maar met mate en veilig thuis of in een aparte lounge ruimte tijdens een feest. Het is beter om mensen goed erover te informeren.”