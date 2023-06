’Fiscus niet te pruimen’

’Neutraliteitsbeginsel voor groente en fruit’? We hebben het niet over Zwitserland. Alle producten moeten volgens de fiscus eenzelfde btw-tarief hebben.

De fiscus, kampioen uitzonderingen bedenken, loopt ineens vast? Nee, ze zijn bang dat het te veel centjes gaat kosten. En groente en fruit zijn die dingen die aan een boom of struik of op het land groeien, en onbewerkt in de winkel liggen. Blij dat ik u kon helpen met dit vraagstuk.

M. Harks