’Bossen geofferd als biobrandstof’

Tussen 2013 en 2017 zijn in ons kleine land met 17 miljoen inwoners al 5400 hectare bos gekapt onder het mom van o.a. natuurontwikkeling.

Wat slechts af en toe vermeld wordt is dat de versnipperde bomen gebruikt worden als brandstof voor een aantal elektriciteitscentrales als biobrandstof. Dit product heeft een steeds hogere economische waarde en wordt ook nog eens gebruikt om de cijfers van de CO2-uitstoot naar beneden te kunnen brengen.

Het is een vorm van mijnbouw door zogenaamde natuurontwikkeling, die o.a. Jonathan Franzen in zijn roman Vrïjheid al eens beschreef. Het wordt tijd dat de politiek zich hier mee gaat bemoeien, willen we iets overhouden van het beetje bos dat ons rest.

Clemens Degenaar, Ulestraten