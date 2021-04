’Weet wat je zegt als je de Holocaust erbij haalt’

Binnenland

50 tips over dode baby Sem Vijverberg uit Doetinchem

De politie heeft tot woensdagmorgen rond de vijftig tips binnengekregen over de dode baby die in 2006 werd gevonden in een rietkraag langs een vijver in Doetinchem. Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedde dinsdagavond aandacht aan de zaak. De hoofdofficier van justitie heeft een beloning van 1...