De Kwestie: ’Migratie, stikstof en milieu gooien roet in het eten’

Voor The Villain is de oorzaak heel duidelijk. ,,Of Nederland ooit uit de woningnood komt? Nee. Migratie, stikstof, milieu, natuurherstel, stroperige aanpassing van het bestemmingsplan en vergunningen gooien roet in het eten. Zolang onze overheid verkeerde prioriteiten stelt, en een vertragende factor is, zullen onze (klein)kinderen steeds langer op een woning moeten wachten. Een wachttijd van 15 jaar is inmiddels eerder regel dan uitzondering.”

Ook de bevolkingsgroei is volgens Tonny12 een probleem en daardoor wordt de woningnood niet opgelost. ,,Nee, zolang er meer dan twee kinderen per gezin geboren worden en er instroom blijft, wordt de nood alleen maar groter.” Fm71203 zegt: ,,Zolang Amerikanen en Chinezen al onze (sociale huur-)woningen opkopen en doorverpatsen of verhuren aan andere buitenlanders met teveel geld (dankzij dat heerlijke marktdenken van de VVD en D66), zal het nog wel even duren voor het goedkomt.” En lezers zoals Wendyhofstra willen zelfs verhuizen om de woningnood op te lossen, maar stuiten op bureaucratie. ,,Alleenstaand, grote eengezinswoning wil naar veel kleiner chalet, mag niet, door de regels! Dus ik hou ongewild plekken bezet, dankzij de ’regels’.”

Regels uitgestort

Ook Doravandersteen hekelt de vele regels. ,,Er zijn zoveel regels uitgestort en rendement afgepakt dat een belegger geen interesse meer heeft om woningen te exploiteren. Bouwen is duur, grond, materialen, salarissen, vergunningen, tekeningen, wachttijden en renteverlies. Alle hosanna-verhalen ten spijt, zoveel rendement zit er niet in woningverhuur in Nederland, iedereen denkt van wel maar de waarheid is heel anders. En dan nog de exploitatiekosten bij verhuur. Zo heeft de Gemeente Amsterdam haar erfpacht met 8,1% verhoogd. Beleggers gunnen iedereen een woning tegen een eerlijke huur, maar om nu geld toe te leggen zoals Minister De Jonge wil, dat gaat echt niet werken.”

Er zijn ook genoeg lezers die niet alleen beamen dat de woningnood hoog is, maar ook met oplossingen komen. Zoals Awkut Hèpap. ,,Zolang Nederland zo'n gaaf land blijft waaruit niemand wil emigreren en waar de buitenlandse elite dolgraag wil gaan wonen blijft er een tekort aan woningen. De vraag zal dus ook in de toekomst hoger zijn dan het aanbod. Oplossing: De overheid moet zich niet ermee bemoeien. Gewoon de vrije markt zijn werk laten doen en erkennen dat niet iedereen hier kan wonen. Nederland is er dan alleen voor mensen die het (letterlijk) verdienen. Dat lost het probleem op en de kwaliteit van onze bevolking wordt dan een stuk beter en dat is mooi voor alle mensen die verdienen in ons land te leven!

Niet alleen van deze tijd

Frlts Frisseblik meent dat de woningnood niet alleen van deze tijd is. ,,Dat woningen ’duur’ zijn is van alle jaren. Ook was er woningnood in de 80er jaren. Toen Beatrix ging trouwen waren er rellen en de slogan “geen woning geen kroning”. Voor ik mijn eerste woning kocht was het zes jaar werken met zijn tweeën, nooit op vakantie , niet uit eten of chillen en lunchen, buiten de deur, geen auto, geen mobiel en bij pap en man in een klein kamertje hokken. Rente was 8% toen we kochten. Nu wil de jeugd alles, wereldreis, lunchen, leuk autootje, nieuwste iPhone, hippe kleding, festivals, popconcert, rondje Bali, “studeren” tot dat je 27 bent. Tja dan blijft er weinig geld over en kun je geen eigen geld inbrengen bij aankoop huis. Dus laat de jeugd ook de hand in eigen boezem steken.”

Voor Nicxie is het duidelijk: ,,Ik heb het idee dat de woningnood kunstmatig in stand wordt gehouden door de vastgoedelite. Follow the Money heeft er onderzoek naar gedaan en nog steeds. Stef Blok (VVD) heeft er nog een schepje bovenop gedaan. Laat de woningbouwverenigingen zoveel mogelijk huurwoningen bouwen. De overheid moet ze flink steunen!!! Laat de overheid miljarden in de sociale woningbouw stoppen in plaats van in stikstof en asielopvang. Zodat ze de bouwkosten kunnen drukken voor de woningbouwverenigingen.”

Minder bemoeien

En jw_rook vindt dat gemeentes zich minder moeten bemoeien met de woningbouw. ,,Zolang de gemeentes zich in eerste aanleg als projectontwikkelaars opstellen zal er niet snel wat veranderen. Bij ons in de stad moet alle beschikbare/geplande woningbouwgebied eerst aan gemeente aangeboden worden. Na lang treuzelen en als de markt er rijp voor is (verkoopprijs) hoog genoeg wordt gestart met bouwrijp maken. Pas dan wordt er overgedragen aan projektontwikkelaars (tegen kostprijs dan wel).”

,,Zij speculeren vrolijk verder ten koste van de woningzoekenden. In de jaren 80 bouwden we projecten van 600 tot 1000 woningen in een keer, nu wordt er gebouwd in projecten van nog geen 30 stuks. Zo blijven ze de vraag hoog en het aanbod laag houden, wat weer goed voor hun winst. Geen personeel is geen issue; kennis en personeel genoeg maar dan wel doorbouwen!”